فيديو.. طبيب مناعة يكشف أعراض فيروس كورونا الجديدة ونسب الإصابة والوفيات بين الأطفال

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محمد سياف - ابو ظبي - كشف طبيب المنعة والحساسية الدكتور مجدي بدران عن أعراض فيروس كورونا الجديدة، مؤكداً أن أن الأعراض الآن قد تختلف عن الأعراض المعروفة سابقاً، مثل ارتفاع درجات الحرارة وفقدان حاستي التذوق والشم والمغص والقيء.

أعراض فيروس كورونا الجديدة ونسب الإصابة والوفيات بين الأطفال

وأكد بدارن أن فيروس كورونا رحيم جداً بالأطفال، وأشار إلى أن 90% من إصابة الأطفال بكورون من غير أعراض، مشيراً إلى أن الكورونا تأتي للأطفال وكأنها دور برد، وأضاف أن كل 1000 طفل يصاب بالكورونا 1 منهم يتوفي، و16 في الألف يحتاحتون إلى الدخول للمستشفى.

وحول أعراض فيروس كورونا الجديدة أشار بدران إلى أن أحد الأعراض الجديدة إلتهابات في العين، أو احمرار في الجلد أو ارتكاريا، أو الزغطة، أو العصبية والنرفزة والكآبة، وأضاف أن أي عرض يصاب به الإنسان يجب متابعته لمدة أربع أيام ومتابعة ذلك بالورقة والقلم.

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وأشار إلى أنه إذا تدهور أي عرض واستمر لأكثر من 4 أيام فهذه كورونا، وإن انتهى سريعاً فهذه ليست كورونا، وأضاف أنه يجب التحرك سريعاً حال ظهور أي أعراض حتى ولو كانت أعراض عادية.