مساعد وزير الخارجية : الرئيس مهتم بتحقيق التكامل الاقتصادى بين دول إفريقيا

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية، وامكيلى مينى السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية، والوفد المرافق له.





وأعربت جندى عن ترحيبها بالزيارة المهمة التى يقوم بها المسئول الإفريقى إلى مصر، وتقديرها لحرصه على زيارة مصر كأولى زياراته الخارجية منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.

وأكدت جندى على استعداد الحكومة المصرية؛ لتقديم كافة أوجه الدعم لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية، خاصةً وأن مصر لديها من الخبرات ما يؤهلها للعب دور محورى وأساسى فى تفعيل عمل السكرتارية، وتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية وصولاً إلى التكامل الاقتصادى الإفريقى.

وشددت على حرص مصر على إنجاح مهام السكرتير العام نحو التوصل إلى توافق بشأن المسائل العالقة، والتى من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية شهر يونيو 2021.

وأشارت إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية؛ بهدف الوصول إلى تبادل وتكامل تجارى بين الدول الإفريقية الشقيقة، وسعيًا نحو تحقيق الاندماج الاقتصادى الإفريقى، وأنه كان حريصا على إطلاق الاتفاقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى عام 2019.

وأعرب السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية، عن تقديره وتشرفه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الحالية إلى مصر، كما أعرب عن تقديره للدعم المصرى المقدم للسكرتارية ولحفاوة الاستقبال وبرنامج الزيارة المكثف الذى تم إعداده بعناية، مؤكدًا على حرصه على استمرار التواصل والتنسيق مع الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة.