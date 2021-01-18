جدة - نرمين السيد - وأضاف فوزى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وجه بتشكيل لجنة قانونية وإرسالها إلى النادى للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة لما حدث.
وأوضح أن اللجنة اطلعت على ما تم، وانتهت إلى أن الصور انتشرت على إحدى الصفحات يديرها عضو تم فصله من النادى بسبب تجاوزاته، وسيتم استدعاء الموجودين فى الصور للتحقيق يوم الأربعاء المقبل 20 يناير.
وأكد أنه لن يكون هناك تهاون حتى لا يتكرر ما حدث، مشددًا أنه لن يكون هناك ثغرة وكل من أخطأ سيحاسب، معربًا عن أسفه للمجتمع عن هذه الواقعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الشباب : التحقيق مع الموجودين فى صور التورتة الخادشة للحياء الأربعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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