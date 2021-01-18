وزارة الشباب : التحقيق مع الموجودين فى صور التورتة الخادشة للحياء الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وأضاف فوزى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وجه بتشكيل لجنة قانونية وإرسالها إلى النادى للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة لما حدث.

وأوضح أن اللجنة اطلعت على ما تم، وانتهت إلى أن الصور انتشرت على إحدى الصفحات يديرها عضو تم فصله من النادى بسبب تجاوزاته، وسيتم استدعاء الموجودين فى الصور للتحقيق يوم الأربعاء المقبل 20 يناير.

وأكد أنه لن يكون هناك تهاون حتى لا يتكرر ما حدث، مشددًا أنه لن يكون هناك ثغرة وكل من أخطأ سيحاسب، معربًا عن أسفه للمجتمع عن هذه الواقعة.