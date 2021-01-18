البابا تواضروس: نعزى كل من فقد إنسانا بسبب كورونا ونصلى لأجل الأطقم الطبية

جدة - نرمين السيد - وقال البابا تواضروس فى كلمته : "باسم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أهنئ جميع الكنائس وكل الكهنة والشعب بمناسبة عيد الغطاس المجيد، الذى يتم الاحتفال به فى ظروف خاصة". وأضاف تواضروس "ظروف كورونا واشتراطات السلامة من الكمامات والتباعد الاجتماعى، ورغم ذلك رحل عدد كبير من الكهنة والشعب، وهنا نعزى كل أسرة رحل منها إنسان فى هذه الجائحة، ونصلى من أجل المصابين، ونصلى من أجل الأطباء والتمريض والأطقم الصحية، التى تعمل جاهدة لإنقاذ البشرية". وقدم البابا عظة روحية عن الفرح فى حياة يوحنا المعمدان الذى قام بتعميد السيد المسيح.

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