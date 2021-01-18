صور.. حنفى جبالى: مجلس الدولة حامى الحقوق والحريات للمواطنين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور المستشار أحمد سعدالدين ومحمد أبوالعينين وكيلى مجلس النواب، والمستشار طه كرسوع أمين عام مجلس الدولة، والمستشار الدكتور سمير عبدالملاك نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمرو فوزى نائب رئيس مجلس الدولة.

فى مستهل اللقاء قدم المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، التهنئة إلى الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على الثقة الغالية التى أولاها نواب الشعب بانتخابه رئيسا للمجلس، قائلا: "المستشار جبالى قامة قانونية ودستورية متميزة".

وأعرب رئيس مجلس النواب، عن سعادته وشكره لرئيس مجلس الدولة، على التهنئة الغالية، مؤكدا تقديره العميق للدور الهام والحيوى لقضاء مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية وحامى الحقوق والحريات للمواطنين ومراجعة تعاقدات الدولة وحماية المال العام.

وأكد المستشار حنفى جبالى، على أهمية التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والقضائية لإنجاز التشريعات فى جميع المجالات، معربا عن تقديره لرئيس ومستشارى مجلس الدولة وأعضاء قسم التشريع به لمجهوداتهم العظيمة وملاحظاتهم السديدة فى مراجعة وصياغة مشروعات القوانين.

ومن جانبه أعرب المستشار محمد حسام الدين، عن ترحيبه بالتعاون المستمر بين مجلس النواب ومجلس الدولة، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطنين ويخدم المنظومة التشريعية للدولة المصرية.

جدير بالذكر أن المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، تم انتخابه رئيسا للمجلس يوم الثلاثاء الماضى، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى.