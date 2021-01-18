فيديو : يد واحدة .. أغنية جديدة من الداخلية بمناسبة بطولة كأس العالم لليد

جدة - نرمين السيد - وتقول كلمات الأغنية: "روحنا واحدة، قلبنا على بعض ودايما ده الأساس، يد واحدة، لعبة رجولة ودى البطولة فى أغلى كاس، العالم بحالة متجمع هنا، جمعتنا البطولة واحنا لبعضنا، على دقة قلوبنا بوشوش متلونة، عليها أعلام الدنيا بحالها، مش فارقة مين أجمد ولا مين الضعيف، تكسب ولا تخسر ده تنافس شريف."

وتقام حاليا فى مصر فعاليات مونديال اليد 2021 وحتى نهاية شهر يناير الجارى، بحضور 32 منتخبًا بدلًا من 24 للمرة الأولى فى تاريخ البطولة.