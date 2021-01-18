نواب تنسيقية الأحزاب يثمنون بيان رئيس الوزراء أمام البرلمان: رؤية طموحة

جدة - نرمين السيد - ثمن أعضاء مجلس النواب الممثلين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى ألقاه اليوم أمام مجلس النواب عن الموقف التنفيذى لبرنامج الحكومة، وخطتهم للفترة المقبلة.





وأشاد نواب "التنسيقية"، بما جاء فى البيان من خطة محكمة لتنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى الطموحة لبناء مصر ونهضتها، مشيرين إلى أن البيان شمل بنوداً مهمة وبرامج استهدفت فى الأساس الاستجابة لمطالب الشارع ونبض المواطن، الذى بدأ يجنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قاده الرئيس بجسارة ونفذته الحكومة بحكمة ودقة وإخلاص.

وأوضح النواب، أن أهم ما جاء فى بيان اليوم تصدى الحكومة للقضايا والمشكلات التى كانت تتجنبها الحكومة السابقة، مدفوعين بضمير مصرى خالص يحرص على مصلحة الوطن، ويشعر بثقل الأمانة التى حملها الشعب المصرى للحكومة حين منحها ثقته.

وشجع نواب "التنسيقية"، الحكومة على المضى قدما فى تنفيذ المزيد من برامج الحماية الاجتماعية التى تستهدف الفئات الأكثر فقراً واحتياجًا، وتعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين، وكذلك تقديم مزيد من الدعم لتحفيز الاستثمار الأجنبى، ودعم القطاعات الاقتصادية التى كان لها دور كبير فى تقليل الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وأكد النواب، أن البيان الذى ألقاه اليوم الدكتور مصطفى مدبولى كرئيس للحكومة، بداية جيدة لتواصل السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن وتحقيق حياة آمنة للمواطن.

وكان رئيس الوزراء، أكد فى بيانه اليوم أن الحكومة لديها رؤية خلال السنوات القادمة، تتمثل فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين المؤشرات المالية، وهناك مجموعة من المشروعات الاقتصادية وجهت القيادة السياسية بتنفيذها خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها تطوير كافة القرى المصرية خلال ثلاث سنوات بواقع 500 مليار جنيه لكل الريف المصرى، وأن يتم تنفيذها خلال 3 سنوات مع تطوير الترع وتبطينها، وإدخال نظام الرى الحديث لـ4 ملايين فدان، والاستمرار فى إنشاء مشروعات سكنية حضارية والانتهاء من شبكة السكك الحديدية وإنشاء شبكة سكك حديدية متطورة، وتوطين صناعة السيارات سواء التى تعمل بالغاز أو الكهرباء ودعم الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات.