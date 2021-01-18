الأرصاد الجوية: أمطار غزيرة لمتوسطة ورياح لمدة 48 ساعة وأماكن تساقط الأمطار على 16 منطقة غداً الثلاثاء

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بياناً منذ قليل حول حالة الطقس الثلاثاء وأماكن تساقط الأمطار بجميع المحافظات، على مدار اليومين القادمين الثلاثاء والأربعاء، ووفق الهيئة العامة للأرصاد فإن هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وأمطار غزيرة إلى متوسطة على العديد من المناطق. الأرصاد الجوية وأماكن تساقط الأمطار لمدة 48 ساعة وجاءت أماكن تساقط الأمطار الثلاثاء 19 يناير وفق ما يلي: أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة.

أمطار بنسبة 50% على البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، وعلى فترات متقطعة.

أمطار غزيرة إلى متوسطة على السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبور سعيد والعريش ورفح.

نشاط للرياح على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء. أماكن تساقط الأمطار الأربعاء 20 يناير قالت الأرصاد الجوية أن هناك أمطار غزيرة لمتوسطة الأربعاء علي بعض مناطق السواحل الشمالية.

أمطار بنسبة 30% على القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة.

أمطار بنسبة 50% على بعض مناطق الوجه البحري.

رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط للرياح على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء. اقرأ أيضاً: ومن المقرر ووفق تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تنعدم فرص تساقط الأمطار بدايةً من يوم الخميس القادم، وتبدأ الشبورة المائية في السقوط مرة أخرى، وذلك وفق التقرير التالي.

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