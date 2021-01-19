خيرى رمضان يتعاطف مع سيدات نادى الجزيرة: نجرح خصوصيات الآخرين ونهينهم بشكل لا يليق

قال الإعلامى خيرى رمضان، إن مجموعة من السيدات فى نادى الجزيرة بعضهن "جدات"، وفى مراكز مختلفة، والبعض أساتذة جامعة، وكن يحتفلن بعيد ميلاد، وفجأة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى "الحلويات" و"التورتة" بأشكال خادشة للحياء، والتقطت مجموعة الصور، وفجأة كل الصور انتشرت وتحول الأمر إلى "مذبحة"، ووزارة الشباب والرياضة ونادى الجزيرة يقوّمون.
وأضافت كريمة عوض، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، "على الكثيرين أن يكونوا منطقيين.. وعلينا أن ندخل ضمن دائرة الحرية الشخصية.. قد لا أقبل ما حدث.. ولكن البعض قد يتقبل.. نجرح خصوصيات الآخرين، ونهينهم بشكل لا يليق بنا، فالأخلاق يرحمكم الله".
فيما تابع خيرى رمضان، لا يصح استخدام هذا الموبايل بهذا الشكل، فقد يتعرض الهاتف للسرقة أو الاختراق، وفجأة تحولت إلى مذبحة، فأنا متعاطف مع سيدات نادى الجزيرة، فالتكنولوجيا اللعينة نستخدمها بشكل خاطئ.
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