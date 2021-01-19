نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي: جماهير النادى الأهلى تزلزل تويتر قبل انطلاق كأس العالم للأندية.. شاهد فإنها لا تعمى الأبصار.. أحمد حسن يزور الأشقاء المكفوفين أهل القرآن في الإسكندرية ..فيديو وصور ملكة جمال.. هند صبرى تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة | شاهد شاهد.. أول تعليق من نادى سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على طلائع الجيش فى الوقت القاتل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. جماهير الأهلي تزلزل تويتر قبل انطلاق كأس العالم للأندية.. وهند صبرى تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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