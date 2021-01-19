مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

افتتح سفير مصر لدى جمهورية جنوب السودان د. محمد قدح اليوم الاثنين، أعمال الدورة التدريبية التي تُعقد في العاصمة الجنوب سودانية جوبا لمدة خمسة أيام في مجال الاستثمار، بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الخارجية المصرية ووزارة الاستثمار في جنوب السودان.
أعرب وكيل وزارة الاستثمار الجنوب سوداني د. أبراهام معامر عن الشكر والتقدير للدولة المصرية على تنظيمها لهذه الدورة، مناشدًا المتدربين الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الاستثمار. كما ألقى السفير "قدح" كلمة أعرب فيها عن دور الاستثمار في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في جنوب السودان، وأهمية الاستفادة من هذه الفرص لتحقيق عوائد السلام والارتقاء بمستوى المعيشة.
على صعيد آخر، استعرض مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار عمرو عبد النور، التجربة المصرية في جذب الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة مما جعل مصر تتصدر قائمة الدول الجاذبة للاستثمار بالقارة الإفريقية خلال السنوات الأربع الأخيرة.
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