أسماء .. 7 أساقفة يشاركون البابا تواضروس صلوات قداس عيد الغطاس

وشارك فى الصلوات من أحبار الكنيسة الأنبا دانيال، أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات، والأنبا بافلى، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه.
قداس عيد الغطاس
وشارك فى القداس، أيضا، الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة، وشرق مدينة نصر، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى.
وشارك أيضًا القمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة المرقسية وبعض من كهنة الإسكندرية مع بعض من خورس شمامسة الكنيسة.
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