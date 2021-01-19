تعيين وكيل جديد لـ صحة القليوبية خلفا لـ الطباخ

جدة - نرمين السيد - قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، تعيين الدكتور خالد جمال عبد الغنى، أخصائى أول طب بشرى بمديرية الصحة والسكان بالمنيا، وكيلا لوزارة الصحة والسكان بالقليوبية، ومديرا لمديرية الصحة والسكان بالمحافظة لمدة عام، خلفا للدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة بالقليوبية، والذى وافته المنية





جدير بالذكر، أن الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قد توفى منذ أيام، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى العزل بالعجوزة. وكان آخر ما كتبه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين".

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