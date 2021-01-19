الزراعة: دعم حدائق الحيوان بـ3 زرافات و3 ضباع و 3 الباكا خلال 2020

أصدرت وزارة الزراعة، تقريرا توضح فيه أهم أنشطة الوزارة فى مجال الحيوانات والماشية خلال عام 2020 والتى كانت من أهمها تحصين حوالي 5.5 مليون رأس ماشية ، بينما تم تحصين 24.1 مليون طائر تم ضد انفلونزا الطيور.
وفيما يتعلق بدعم حدائق الحيوان والحفاظ على الحياه البرية، تم دعم حدائق الحيوان ب 3 زرافات، و3 ضباع، و 3 الباكا، كما تم انشاء وافتتاح حديقة الطفل بحديقة حيوان الجيزة.
كذلك تم تنفيذ 15 مصادرة لمكافحة تهريب الحيوانات البرية، نتج عنها ضبط: 174 كروان صحراوي، 113 ببغاء افريقي ، 14 طائر زينة ، 5 محنطات، 10 سلحفاة، 7.5 كجم من العاج ، 26 طائر بري مذبوح.
وأعلنت وزارة الزراعة أنه تم تصدير 314 رسالة من الحيوانات والطيور والزواحف الى الخارج واستيراد 35 رسالة، كذلك تم اكثار 1232 طائر و 78 حيوان بحدائق الحيوان، واصدار 25 ترخيصا لمنشآت الحياه البرية.
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