إطلاق اسم الشهيد البطل أحمد منسى على الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى

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جدة - نرمين السيد - وقال بيان منشور على صفحة الأكاديمية، إن شباب الأكاديمية لا ينسون فضل الشهداء، لافتا إلى أنه بعد 11 ساعة من المراحل المختلفة للانتخابات كمحاكاة جريئة للواقع السياسى فى مصر لاختيار اسم الدفعة من بين 150 اسما مرشحا، تم اختيار اسم الشهيد البطل العقيد أحمد منسى كاسم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة.
الشهيد أحمد منسى
وأشار البيان إلى أن اختيار اسم البطل أحمد منسى يأتى وفاءً وعرفانًا ودعمًا للشهداء وأسرهم، الذين لا ينسى أحد فضلهم جميعًا.
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جدير بالذكر، أن الشهيد البطل أحمد منسى، قدئد الكتيبة 103 صاعقة بالعريش، استشهد فى 7 يوليو عام 2017 مع عديد من أبطال القوات المسلحة خلال تصديهم بكل شجاعة وبسالة لهجوم إرهابى كبير على كمين البرث الواقع جنوب رفح بشمال سيناء.
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