شوبير عن تغيير المدربين بالدوري.. فيه فريق هيغير مدربه قريب جدا

يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بعث برسالة لـ مسؤولي الزمالك عقب قرار ايقاف محمود علاء نجم الفريق خلال مباراة الجونه المقبلة ضمن بطولة الدوري المصري .
وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر اثير " اون تايم سبورت " أن اتحاد الكرة في الوقت الحالي لا يسير وفق اللوائح التي وضعها حيث أكد أن اللائحه التي ارسلها اتحاد الكرة لـ الاندية تنص على ان الايقاف لن يكون له علاقة بمباريات بطولة كأس مصر".
وأوضح أن ما حدث هو إيقاف محمود علاء عقب حصوله على إنذارين خلال مباريات بطولة كأس مصر، مؤكدا أن الإيقاف باطل.
وطالب مسؤولو الزمالك بمراجعة اللائحة للتأكد من بطلان إيقاف اللاعب .
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