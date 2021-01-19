جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، فى منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "انتظروا التفاصيل والأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر غدا صباحا بإذن الله". زواج التجربة وتابعت : "ما يسمى إعلاميا بـ"زواج التجربة" مصطلح يحمل معانى سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصرى المتدين الذى يأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة فى الفضاء الإلكترونى". وأهابت الدار بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات فى عقد الزواج التى ازدادت فى الآونة الأخيرة والتى يكمن فى طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء : زواج التجربة مصطلح دخيل تم استخدامه للشهرة والدعاية الرخيصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.