بعد تصريحاته عن الفنانين .. عبد الستار : أهاجم الفن الهابط وأقدر المحترم

وقال رياض عبد الستار، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر": "أنا بصفتى نائبًا عن الشعب المصرى، أقدر الفن والفنانين إذ إنهم يمثلون القوى الناعمة للدولة بما يقدمونه من فن هادف يحملة رسائل إيجابية لتغيير المجتمع إلى الأفضل".
وأوضح أنه كان يقصد بتصريحه من يقدمون الفن الهابط كونه جزئًا من الانحراف الأخلاقى وليس الفنانين بشكل عام، مشيرًا إلى أنه فى الآونة الأخيرة انتشرت أعمال لا ترقى إلى مستوى الذوق المصرى، وأن هناك انحرافًا لبعض الفنانين ذوى الأداء الذى لا يليق بالمجتمع.
وكانت تصريحات النائب رياض عبد الستار، قد أثارت غضبًا شديدا فى الوسط الفنى بسبب وصفه الفنانين بأنهم "يسعون فى الأرض فسادًا"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، وهو ما تقدم باعتذار مكتوب عنه لرئيس البرلمان المستشار حنفى جبالى.
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