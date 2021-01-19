أحمد كريمة : الإنجاب وعدمه قدر من الله .. لا علاقة له بالسحر

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، بجامعة الأزهر الشريف، على ربط بعض الناس عدم القدرة على الإنجاب بالسحر، فمنهم من يطوف حول القبور فى إطار طقوس معينة اعتقادًا أن ذلك سيعالج الأمر.





وقال الدكتور أحمد كريمة، خلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، الإنجاب وعدمه قدر من الله عز وجل، مشيرًا إلى أن من يحرم من الذرية يجب أن تكون له أسوة فى بعض الأنبياء مثل سيدنا يحيى، والسيد المسيح عليهما السلام، والسيدة عائشة، زوجة النبى صلى الله عليه وسلم إذ إنها أيضًا لم تنجب، وأن الصحابة لم يمارسوا مثل هذه الممارسات الخزعبلية. وأضاف كريمة أن هناك سماسرة لهذا الدجل فى الأحياء الشعبية والصعيد، وأن خدع مثل هؤلاء تنطلى على بعض الأوساط المتعلمة، مشددًا على ضرورة أن يترك الناس كل ذلك، وأن يسعوا إلى علاج أنفسهم بالتداوى المشروع، مستشهدا بالحديث النبوى الشريف: "تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ".

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