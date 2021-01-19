نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضوات نادي الجزيرة يتصدرن "تويتر" بتوتة الجنسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر هاشتاج "نادي الجزيرة" قائمة تريندات موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وذلك بعد أن قام عدد من عضوات نادي الجزيرة من السيدات بالإحتفال واستخدام تورت تحمل ملابس داخلية، وقطع من الكيك بها أعضاء تناسلية.

وظهرت في الصور بعض السيدات تأكل الأعضاء التناسلية للذكور الموجودة علي قطع الكيك بشكل من عدم الحياء.

وتداول عدد من النشطاء عبر موقع التغريدات القصيرة الصور معلقين عليها بأن هناك نساء وصلوا من الفجور أقصاه حتي أنهم يتباهون بقلة الحياة