طقس الثلاثاء .. استمرار برودة الجو ورياح نشطة .. القاهرة 18

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.





ومن المتوقع أن تكون الرياح نشطة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. حالة الطقس اليوم وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من 3.4 متر إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية. وعن حالة البحر الأحمر، فتوقعت الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 18 09 الإسكندرية 17 11 وادى النطرون 18 10 طنطا 17 10 شبين الكوم 18 09 دمنهور 18 10 بلطيم 16 10 مطروح 16 09 السلوم 16 11 سيوة 17 06 بورسعيد 18 10 دمياط 17 10 الزقازيق 18 09 المنصورة 18 10 الإسماعيلية 19 10 السويس 18 10 العريش 19 09 رفح 18 10 رأس سدر 18 13 نخل 17 07 نويبع 20 13

طابا 17 13 كاترين 14 04 الطور 20 11 شرم الشيخ 21 14 الغردقة 21 12 مرسى علم 20 13 الفيوم 18 09 بنى سويف 19 08 المنيا 19 07 أسيوط 19 08 سوهاج 20 09 قنا 20 09 الأقصر 21 08 أسوان 21 10 إدفو 21 10 أبوسمبل 20 11 الوادى الجديد 20 06 حلايب 23 15 شلاتين 25 14

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