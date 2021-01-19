أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسة عامة للاستماع لبيان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان وزير الدولة للإعلام فى ذات الشأن.

القاهرة

تستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعاتها لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

القاهرة

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، والتى قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ 500 مليار جنيه، من خلال الاستيلاء على أراضٍ وممتلكات للدولة بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقارى.

القاهرة

تُسيّر شركة "مصر للطيران" 44 رحلة جوية إلى عدد من الوجهات العربية والدولية والمحلية، لنقل 5 آلاف وواحد راكب.

القاهرة

تنظم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور جمال شقرة، محاضرة بعنوان "تواصل اللغة المصرية القديمة فى ضمير الشعب المصرى"، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

القاهرة

تعقد الجلسة الافتتاحية للدورة رقم 113 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحضور رئيس وزراء إسبانيا.

فيينا

تبدأ وزيرة خارجية السويد والرئيس الدورى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى آن ليندى زيارة إلى أوكرانيا تستغرق يومين، لإجراء مباحثات مكثفة مع مسئولين أوكرانيين رفيعى المستوى.

القاهرة

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى الزمالك والجونة، ضمن الأسبوع الثامن من الدورى العام المصرى، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساءً، على ستاد بتروسبورت.

الإسكندرية

تقام مباراة كرة اليد بين فريقى اليابان وأنجولا، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على الصالة المغطاة بستاد برج العرب.

القاهرة

تقام مباراة كرة اليد بين فريقى البحرين والكونغو الديموقراطية، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً، على الصالة الرياضية بستاد القاهرة.

الإسكندرية

تقام مباراة كرة اليد بين فريقى كرواتيا وقطر، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً، على الصالة المغطاة بستاد برج العرب.

القاهرة

تقام مباراة كرة اليد بين فريقى إسبانيا وتونس، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً، على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

القاهرة

تقام مباراة كرة اليد بين فريقى البرازيل وبولندا، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الجيزة

تقام مباراة كرة اليد بين فريقى ألمانيا والمجر، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.