حدث ليلًا.. الإفتاء عن زواج التجربة: دعاية رخيصة تهدم الأسرة.. الروسي أليكسي نافالني يدعو الشعب للتظاهر ضد الحكومة.. المغرب يعلّق الرحلات الجوية مع 4 دول جديدة

أعلن ليونيد فولكوف، رئيس شبكة دعم المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم الاثنين، أنه يجرى الآن التحضير لمسيرات ومظاهرات في جميع أنحاء روسيا يوم 23 يناير ردًا على قرار السلطات الروسية بسجن نافالني لمدة 30 يومًا بعد توجيه اتهامات له.

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