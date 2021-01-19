سعر الذهب الآن في مصر الثلاثاء 19 يناير وتوقعات الخبراء لأسعار المعدن الأصفر

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا من قراء مصر فايف سعر الذهب الآن في مصر وبشكل محدث على مدار الساعة، وذلك في إطار الخدمات التي يقدمها الموقع لقراءه الكرام، وتشهد أسعار الذهب منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري حالة من الإستقرار الملحوظ، لكن قد تختلف الأسعار في محلات الصاغة من محل إلى آخر، وذلك بحسب نوعية الذهب وبحسب قيمة المصنعية على الجرام، وما يتم الإتفاق عليه بين البائع والمشتري.

سعر الذهب الآن في مصر الثلاثاء 19 يناير وتوقعات الخبراء

كما أن سعر الذهب في مصر يعتبر ثابتاً منذ تراجعة خلال الأيام القليلة الماضية، وقد ترتفع الأسعار خلال الأيام المقبلة، فالذهب سريع التأثر بالأحداث الجارية العالمية كانت أو المحلية، كما أنه يتأثر بسعر الأوقية العالمي وأسعار الدولار في مصر أو سعر العملة الخضراء العالمية.

وجاءت أسعار الذهب الآن في مصر على النحو التالي

سعر الذهب اليوم عيار 24

تراوح ما بين 914 إلى 917 جنيه.

تراوح ما بين 914 إلى 917 جنيه. سعر الذهب اليوم عيار 22

تراوح ما بين 838 إلى 840 جنيه.

تراوح ما بين 838 إلى 840 جنيه. سعر الذهب اليوم عيار 21

تراوح ما بين 800 إلى 802 جنيه.

تراوح ما بين 800 إلى 802 جنيه. سعر الذهب اليوم عيار 18

تراوح ما بين 686 إلى 787 جنيه.

تراوح ما بين 686 إلى 787 جنيه. سعر الذهب اليوم عيار 14

تراواح ما بين 533 إلى 535 جنيه للجرام.

تراواح ما بين 533 إلى 535 جنيه للجرام. سعر الذهب اليوم عيار 12

تراوح ما بين 457 إلى 458 جنيه للجرام.

تراوح ما بين 457 إلى 458 جنيه للجرام. سعر الأوقية من 28,434 إلى 28,505.

سعر الجنيه الذهب 6,400 إلى 6,416 جنيه.

سعر كيلو الذهب من 914,286 إلى 916,571 جنيه

توقعات الخبراء لأسعار الذهب

وحول توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الأيام القادمة، فقد توقع الخبراء وجود تحركات جديدة في الأسعار خلال الساعات القادمة تزامناً مع حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية،ومغادرة دونالد ترامب للرئاسة.