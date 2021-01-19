انت الان تتابع تفاصيل خبر استمرار الاضطرابات الجوية .. الأرصاد تنشر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19 يناير وبيان درجات الحرارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، وذكرت أنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على كلًا من: السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلا، وأوضحت الهيئة أن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، من المتوقع أن تشهد نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات من اليوم، وعن حالة البحرين، فقد توقعة أن يسود حالة البحر المتوسط اضطراب أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدل.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19 يناير

وبالنسبة لارتفاع الموج على البحرين، فيكون ارتفاع الموج بالبحر المتوسط يتراوح مابين الثلاث أمتار ونصف حتى ال4 أمتار، والرياح السطحية تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بينما ارتفاع الموج بالبحر الأحمر فيكون من المتر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، وخليج السويس والبحر الاحمر والقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وستشهد مناطق “السلوم ومطروح والإسكندرية ورفح والعريش وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة”، سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة، متقطعة على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار

وفقًا لتوقعات الأرصاد، فالأماكن التالية ستشهد اليوم سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم:

البحيرة

كفر الشيخ

الدقهلية

السلوم

مطروح

رشيد

الإسكندرية

بلطيم

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

جنوب سيناء

جبال البحر الأحمر

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى القاهرة 09 18 الإسكندرية 11 17 طنطا 10 17 دمنهور 10 18 مطروح 09 16 بورسعيد 10 18 الزقازيق 09 18 المنصورة 10 18 السويس 10 18 شرم الشيخ 14 21 نويبع 13 20 الغردقة 12 21 الفيوم 09 18 أسيوط 08 19 الأقصر 08 21 أسوان 10 21

بيان الأرصاد