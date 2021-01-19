نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. سيولة بمحور 26 يوليو وزحام بكوبرى السيدة عائشة

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه سالى سعيد أن هناك هدوءًا وانتظامًا فى حركة المرور الصباحية فى جميع محافظات الوجة البحرى والقبلى، مؤكدا أن محور 26 يوليو يعمل بشكل طبيعى ومرضى مع انتشار الخدمات المرورية والأمنية.

وأضاف صابر، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تتابع الحركة لحظة بلحظة لمنع التكدسات قبل حدوثها.

وأكد صابر أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بالمحاور، لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذروة الصباحية.

وأوضح صابر، أن كوبرى أكتوبر شهد حادث تصادم أعلى منطقة الحدائق، وعلى الفور تدخلت إدارة المرور برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وتم رفع حطام الحادث، ناصحا القادم من مدينة نصر بالصعود إلى كوبرى أكتوبر من غمرة أو سلوك نفق الأزهر لتجنب الزحام.

وأشار صابر إلى أن كوبرى السيدة عائشة به بعض الزحام، ويفضل سلوك الملك الصالح وكورنيش النيل، مؤكدا أن باقى الحركة فى القاهرة والطرق الرابطة والمحافظات الحدودية تعمل بشكل مرضى وطبيعى.