جدة - نرمين السيد - دفعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أى أعطال أو حوادث والدراجات البخارية والأوناش، وسيارات الدفع الرباعى على الطرق والمحاور، وذلك فى ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وتحسبا لهطول الأمطار.





يأتى ذلك بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولا بأول عن حالة الطرق ويتم الاتصال برقم الإغاثة "01221110000". وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الثلاثاء طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة. كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحسبا لهطول الأمطار.. الدفع بسيارات إغاثة مرورية على الطرق والمحاور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.