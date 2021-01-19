حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 20-1-2021

- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 20-1-2020
مهنياً: كن حذراً جداً في بعض الأحيان لئلا تقع في المحظور، ولا سيما أن من ينتظرك على الكوع ليوقع بك.
عاطفياً: تختلف مع الشريك في عدة أمور، لكن يستحسن ألا تدع هذا الخلاف يتفاقم لئلا تقع في المحظور.
صحياً: عليك اتباع أسس معينة لطرد الإرهاق والتعب عنك.
حظك اليوم برج الثور الإثنين 20-1-2020
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن شراكة جديدة تولد بعد مفاوضات شاقة، وثمة عقد يلوح في الأفق.
عاطفياً: تسترجع ذكريات علاقة سابقة وتشعر بالحنين نحو من كنت على علاقة معه.
صحياً: شرب المياه بمعدلات عالية مهم جداً، وهذا عامل إيجابي من اجل صحة افضل.
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 20-1-2020
مهنياً: حاذر نفقات لم تتوقعها لدفع بعض المستحقات، أو لتغطية عملية شراء لم تحسب لها كل هذا الحساب.
عاطفياً: الفلك إلى جانبك والوقت مؤات لإتمام ما تنوي القيام به، إنما قد تساور الشريك بعض الشكوك.
صحياً: أحد الأشخاص يعينك في اتخاذ القرارات اللازمة التي تساعدك في المحافظة على صحتك ومظهرك.
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 20-1-2020
مهنياً: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية.
عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك ستتخطاها بمساعدة بعض الأصدقاء، وستظهر النتائج سريعاً.
صحياً: الجأ إلى تناول طعام طبيعي وصحي للمحافظة على حيويتك.
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 20-1-2020
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرص مالية جديدة أو عن اكتشاف لبعض الأسرار، وعن إرث أو بوليصة تأمين أو رسوم أو قضية تمويل تُبحث الآن.
عاطفياً: استمع إلى أفكار الشريك ولا سيما تلك التي تطرح وجهات نظر جديدة.
صحياً: اهتم بالناحية الغذائية السليمة ومارس الرياضة بانتظام.
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 20-1-2020
مهنياً: تتلقى دعوة خاصة لتعزيز وضعك المهني، الحذر واجب من بعض المتضرّرين، لكنهم لن ينجحوا.
عاطفياً: طيبة قلبك تؤدي دوراً في إعادة بناء جسور العلاقة بالشريك، لكن يستحسن توضيح الأمور من أجل غدٍ أفضل.
صحياً: ابتعد قدر المستطاع عن الأجواء المشحونة وخذ عطلة تريح بها أعصابك.
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 20-1-2020
مهنياً: يفتح هذا اليوم لك باباً للعمل مميزاً، ويتيح لك فرصة يجب أن تستغلّها في الوقت المناسب.
عاطفياً: حسك الفكاهي يجعلك محط إعجاب وتقدير الأصدقاء ويدفعهم إلى طلب رفقتك الدائمة.
صحياً: انتبه لنظامك الغذائي كما لصحتك الآن، الفلك يدعم هاتين الناحيتين.
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 20-1-2020
مهنياً: التأخير في معالجة الأمور وحلها يترك آثاراً سلبية على محيط العمل قاطبة.
عاطفياً: الاهتمام بإطلالتك الساحرة تجذب الشريك إليك، وتقرب التواصل بينكما.
صحياً: اهتمامك بالشأن الرياضي يرتد إيجاباً عليك وعلى محيطك العائلي والمهني.
حظك اليوم برج القوس الإثنين 20-1-2020
مهنياً: تكون هذا اليوم مرهفًا، واثقاً بنفسك، واضح التفكير، وهذا ما يظهر واضحاً للشريك، فيزداد إعجابه بك أكثر فأكثر.
عاطفياً: تضيف المزيد من الألوان والأضواء إلى حياتك العاطفية بعدما توسع من دائرتها.
صحياً: ابتعد عن الأشخاص السلبيين وحاول أن تتجاهل الأشخاص العدائيين أينما كنت.
حظك اليوم برج الجدى الإثنين 20-1-2020
مهنياً: الاستخفاف بالمهام الموكلة إليك يكون مكلفاً جداً، فبادر إلى تدارك الأوضاع قبل فوات الأوان.
عاطفيا: حاول أن تجد السبب الحقيقي لنفور الشريك منك، وهذا يسهّل الأمور بينكما.
صحياً: تجنب العصبية الزائدة قدر المستطاع، وما تصاب به من ضرر يكون سلبياً جداً.
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 20-1-2020
مهنياً: الحماسة في العمل تؤدي إلى ارتكاب بعض الهفوات، فكن حذراً في اندفاعك.
عاطفياً: الابتعاد عن الشريك لن يجدي نفعاً، بل إن التواصل معه يؤمّن الاستقرار.
صحياً: الحرارة العالية والرطوبة تنعكسان سلباً على صحتك، فحاول أن تصعد قليلا نحو الجبال.
حظك برج الحوت اليوم الإثنين 20-1-2020
مهنياً: الانطباع الأهم في عملك هو تسجيل نقاط في مصلحتك، وقد حققت ذلك بسرعة وسهولة.
عاطفياً: تعامل مع الشريك بواقعية وبرؤية، فالأمور بينكما لا تحتمل المزيد من الخلافات بعد اليوم.
صحياً: الرشاقة هي مفتاح السعادة في الحياة، وهذا متعارف عليه في حياتنا اليومية المليئة بالضغوط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 20-1-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.