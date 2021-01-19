حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 20-1-2021

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 20-1-2020

مهنياً: كن حذراً جداً في بعض الأحيان لئلا تقع في المحظور، ولا سيما أن من ينتظرك على الكوع ليوقع بك.

عاطفياً: تختلف مع الشريك في عدة أمور، لكن يستحسن ألا تدع هذا الخلاف يتفاقم لئلا تقع في المحظور.

صحياً: عليك اتباع أسس معينة لطرد الإرهاق والتعب عنك.

حظك اليوم برج الثور الإثنين 20-1-2020

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن شراكة جديدة تولد بعد مفاوضات شاقة، وثمة عقد يلوح في الأفق.

عاطفياً: تسترجع ذكريات علاقة سابقة وتشعر بالحنين نحو من كنت على علاقة معه.

صحياً: شرب المياه بمعدلات عالية مهم جداً، وهذا عامل إيجابي من اجل صحة افضل.

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 20-1-2020

مهنياً: حاذر نفقات لم تتوقعها لدفع بعض المستحقات، أو لتغطية عملية شراء لم تحسب لها كل هذا الحساب.

عاطفياً: الفلك إلى جانبك والوقت مؤات لإتمام ما تنوي القيام به، إنما قد تساور الشريك بعض الشكوك.

صحياً: أحد الأشخاص يعينك في اتخاذ القرارات اللازمة التي تساعدك في المحافظة على صحتك ومظهرك.

حظك اليوم برج السرطان الإثنين 20-1-2020

مهنياً: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية.

عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك ستتخطاها بمساعدة بعض الأصدقاء، وستظهر النتائج سريعاً.

صحياً: الجأ إلى تناول طعام طبيعي وصحي للمحافظة على حيويتك.

حظك اليوم برج الأسد الإثنين 20-1-2020

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرص مالية جديدة أو عن اكتشاف لبعض الأسرار، وعن إرث أو بوليصة تأمين أو رسوم أو قضية تمويل تُبحث الآن.

عاطفياً: استمع إلى أفكار الشريك ولا سيما تلك التي تطرح وجهات نظر جديدة.

صحياً: اهتم بالناحية الغذائية السليمة ومارس الرياضة بانتظام.

حظك اليوم برج العذراء الإثنين 20-1-2020

مهنياً: تتلقى دعوة خاصة لتعزيز وضعك المهني، الحذر واجب من بعض المتضرّرين، لكنهم لن ينجحوا.

عاطفياً: طيبة قلبك تؤدي دوراً في إعادة بناء جسور العلاقة بالشريك، لكن يستحسن توضيح الأمور من أجل غدٍ أفضل.

صحياً: ابتعد قدر المستطاع عن الأجواء المشحونة وخذ عطلة تريح بها أعصابك.

حظك اليوم برج الميزان الإثنين 20-1-2020

مهنياً: يفتح هذا اليوم لك باباً للعمل مميزاً، ويتيح لك فرصة يجب أن تستغلّها في الوقت المناسب.

عاطفياً: حسك الفكاهي يجعلك محط إعجاب وتقدير الأصدقاء ويدفعهم إلى طلب رفقتك الدائمة.

صحياً: انتبه لنظامك الغذائي كما لصحتك الآن، الفلك يدعم هاتين الناحيتين.

حظك اليوم برج العقرب الإثنين 20-1-2020

مهنياً: التأخير في معالجة الأمور وحلها يترك آثاراً سلبية على محيط العمل قاطبة.

عاطفياً: الاهتمام بإطلالتك الساحرة تجذب الشريك إليك، وتقرب التواصل بينكما.

صحياً: اهتمامك بالشأن الرياضي يرتد إيجاباً عليك وعلى محيطك العائلي والمهني.

حظك اليوم برج القوس الإثنين 20-1-2020

مهنياً: تكون هذا اليوم مرهفًا، واثقاً بنفسك، واضح التفكير، وهذا ما يظهر واضحاً للشريك، فيزداد إعجابه بك أكثر فأكثر.

عاطفياً: تضيف المزيد من الألوان والأضواء إلى حياتك العاطفية بعدما توسع من دائرتها.

صحياً: ابتعد عن الأشخاص السلبيين وحاول أن تتجاهل الأشخاص العدائيين أينما كنت.

حظك اليوم برج الجدى الإثنين 20-1-2020

مهنياً: الاستخفاف بالمهام الموكلة إليك يكون مكلفاً جداً، فبادر إلى تدارك الأوضاع قبل فوات الأوان.

عاطفيا: حاول أن تجد السبب الحقيقي لنفور الشريك منك، وهذا يسهّل الأمور بينكما.

صحياً: تجنب العصبية الزائدة قدر المستطاع، وما تصاب به من ضرر يكون سلبياً جداً.

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 20-1-2020

مهنياً: الحماسة في العمل تؤدي إلى ارتكاب بعض الهفوات، فكن حذراً في اندفاعك.

عاطفياً: الابتعاد عن الشريك لن يجدي نفعاً، بل إن التواصل معه يؤمّن الاستقرار.

صحياً: الحرارة العالية والرطوبة تنعكسان سلباً على صحتك، فحاول أن تصعد قليلا نحو الجبال.

حظك برج الحوت اليوم الإثنين 20-1-2020

مهنياً: الانطباع الأهم في عملك هو تسجيل نقاط في مصلحتك، وقد حققت ذلك بسرعة وسهولة.

عاطفياً: تعامل مع الشريك بواقعية وبرؤية، فالأمور بينكما لا تحتمل المزيد من الخلافات بعد اليوم.

صحياً: الرشاقة هي مفتاح السعادة في الحياة، وهذا متعارف عليه في حياتنا اليومية المليئة بالضغوط.