باحث: أمريكا وأوروبا لا تملكان إرادة سياسية حقيقية لإنهاء أزمة سد النهضة

وتابع ماهر في لقاء صحفي منشور أجراه مع موقع Republic Underground أن الوفد الإثيوبي انسحب في اللحظات الأخيرة بعد أن تم التوقيع على المسودة المقترحة من قبل الجانبين المصري والسوداني، وأبدت إدارة الرئيس المنتهية ولايته ترامب اهتمامًا خاصًا بالوساطة في هذا الملف، نظرًا للعلاقات التاريخية بين القاهرة وواشنطن، وحاولت من خلال الدبلوماسية حلحلة الأزمة، عبر الوسائل الدبلوماسية تارة وعبر ممارسة الضغوط تارة أخرى لمحاولة الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، لكن أديس أبابا رفضت كل هذه المحاولات بطريقة غريبة واستفزازية، مما أدى إلى قيام الإدارة الأمريكية بوقف بعض المساعدات الموجهة لإثيوبيا.
وأضاف أنه كان هناك تهديد بشكل صريح، من قبل الرئيس المنتهية ولايته ترامب حين أعلن في وقت سابق أن سياسة التعنت الإثيوبية ستؤدي إلى قيام المصريين بقصف السد في النهاية قائلا إن مصر لا تستطيع أن تعيش بهذه الطريقة.
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