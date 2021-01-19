بمشاركة الجامعات والمراكز البحثية.. الري تعقد أولى اجتماعات اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه

ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الاجتماع الأول للجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه والذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس ، وذلك بمشاركة الدكتور عبد القوي خليفة رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة وذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من (٢٤ - ٢٨) اكتوبر ٢٠٢١.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأنه سيتم عقد اسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية - التحديات والفرص"، موضحًا انه تم اختيار موضوع السكان لأول مره في المؤتمرات والأحداث العالمية المتعلقة بالمياه لما له من تأثير مباشر على قطاع المياه نتيجة الضغط الشديد على الطلب لسد إحتياجات السكان من مياه الشرب ومياه الري ولتوفير الغذاء وكذلك تنفيذ أنشطة اقتصادية تستوعب الزيادة المضطردة في السكان وتوفير فرص عمل لها ، وربط تأثير تلك الزيادة السكانية والأنشطة المرتبطة بها بالتغيرات المناخية، وزيادة الانبعاثات التي تزيد من حدة تلك التغيرات.

وتم خلال الاجتماع استعراض مهام اللجنة العلمية وأهم المحاور والمسابقات العلمية ،وتضم اللجنة العلمية في عضويتها 20 أستاذا من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات التنفيذية يمثلون كافة التخصصات ذات العلاقة بتخطيط وإدارة الموارد المائية.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن اسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، ويأتي هذا الحدث السنوي الهام في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

كما أكد الدكتور عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على عقد اسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام 2018، حيث تم تنظيم أسبوع القاهرة الثالث للمياه خلال شهر أكتوبر الماضي، على الرغم من توقف إنعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظرًا لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم عقد جلسات أسبوع القاهرة الثالث للمياه بتواجد فعلي خلال يومي الافتتاح والختام مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعقد باقي جلسات الأسبوع افتراضيًا، مؤكدًا أن اسبوع القاهرة للمياه أصبح واحدًا من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس اللجنة التنظيمية أن فاعليات الاسبوع متعددة وتشتمل علي المؤتمر العلمي، وكذلك اجتماعات رفيعة المستوي و ورش عمل إقليمية، بمشاركة شركاء التنمية، كما يسعى بنك التنمية الافريقي بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لتنظيم عدد من الانشطة علي الصعيد الاقليمي بالقاره الأفريقية، بالإضافة للتنسيق مع كل من منظمة اليونسكو وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة الأغذية والزراعة لتنظيم جلسات فنية متخصصة في التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.