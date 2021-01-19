انت الان تتابع تفاصيل خبر تحركات جديدة في سعر الدولار الآن الثلاثاء 19 يناير وأعلى وأقل سعر للبيع والشراء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الدولار الآن في مصر ارتفاعاً طفيفاً في أغلب البنوك المصرية، بعد رفع البنك المركزي لأسعار الدولار بمقدار قرشين اليوم، حيث رفع المركزي سعر الدولار اليوم من 15.61 إلى 15.63 للشراء، ومن 15.73 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبناءً على ذلك قامت أغلب البنوك برفع أسعار الدولار، ووصلت الزيادة اليوم إلى 4 قروش في بعض البنوك.

سعر الدولار الآن في مصر الثلاثاء 19 يناير

وكان سعر الدولار في مصر شهد حالة من الثبات والإستقرار الملحوظ على مدار الأيام الماضية، نتيجة استقرار الوضع الإقتصادي وزيادة الإحتياطي النقدي الأجنبي، وكذلك استقرار وضع فيروس كورونا في مصر وتراجع الإصابات بشكل كبير، مقارنةً بإصابات العديد من الدول العربية والأجنبية، ويأتي هذا التراجع في أسعار العملة الخضراء نتيجة تشديدات الدولة على تنفيذ الإجراءات الإحترازية.

وجاء سعر الدولار الآن في مصر على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

شراء ١٥٫٦٣٧٣ جنيه.

بيع ١٥٫٧٦٦٦ جنيه

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

شراء 15.65 جنيه.

بيع 15.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك إسكندرية

شراء 15.64 جنيه.

بيع 15.74 جنيه.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

شراء 15.64 جنية.

بيع 15.74 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

شراء ١٥٫65 جنيه.

بيع ١٥٫75 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد

شراء 15.65 جنيه.

بيع 15.75 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

شراء ١٥٫65 جنيه.

بيع ١٥٫75 جنيه.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

شراء ١٥٫65 جنيه.

بيع ١٥٫75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

شراء 15.65 جنيه.

بيع 15.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

شراء ١٥٫59 جنيه.

بيع ١٥٫69 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني بمصر

شراء ١٥٫64 جنيه.

بيع ١٥٫74 جنيه.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

شراء ١٥٫65 جنيه.

بيع ١٥٫75 جنيه.

سعر الدولار في بنك عودة

شراء ١٥٫62 جنيه.

بيع ١٥٫72 جنيه.

سعر الدولار الآن وأعلى وأقل سعر للبيع والشراء

أقل سعر للبيع والشراء

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

أعلى سعر للبيع والشراء

البنك العربي الإفريقي وكريدي أجريكول

توقعات الخبراء لـ سعر الدولار في مصر

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