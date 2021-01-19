برلمانية: تقرير شامل لربط المستفيدين فى منظومة الدعم بالرقم القومى

جدة - نرمين السيد - طالبت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب الوفد، الاعتماد على الرقم القومى، أو كود الخدمة، لربط المستفيدين من خدمة دعم السلع التموينية بالإجراءات التى تتبعها الوزارة لوصول الدعم لمستحقيه، خصوصًا أن الجميع يتفق على ضرورة وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وعدم حصول فئات غير مستحقة على الدعم.





وأوضحت رمزى، فى تصريحات صحفية لها اليوم الثلاثاء، أن فكرة الاعتماد على رقم الموبايل فى ربط المستفيدين من الخدمة تسبب فى الكثير من المشاكل خلال الفترة الأخيرة، والتى تمثلت فى عدم وصول الرسائل للمستفيدين وضياع الرقم السرى وتوقف الكثير من البطاقات على مستوى الجمهورية وفى مختلف المحافظات وتكبد المواطنين عناء استعادة البطاقة مرة أخرى، ما يستوجب ضرورة أن يكون هناك آلية جديدة لربط المستفيدين بها ومنها على سبيل المثال الرقم القومى أو كود الخدمة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، أن التحول الرقمى أصبح سمة سائدة فى جميع الهيئات والمؤسسات على مستوى الجمهورية، بل واتجاه دولى، بكل دول العالم أصبحت تتجه نحو التحول الرقمى، والدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا فى هذا الصدد، ويجب ان تنعكس هذه الخطوات على الهيئات والوزارات المختلفة، ولعل منظومة الدعم من أهم وأبرز القطاعات التى تستوجب أن يكون هناك دقة فى البيانات والمعلومات، داعية لميكنة جميع الخدمات بصورة مبسطة تساهم فى وصول الدعم لمستحقيه واستثناء الفئات غير المستحقة.

وكشفت رمزى عن أنها ستتقدم بقرير شامل حول منظومة التموين، لمجلس الشيوخ، يتضمن كل الملاحظات بشأن البطاقات التموينية وآلية الحذف وضوابط منح الدعم لمستحقيه، لدارسة الوضع باستفاضة واتخاذ ما يلزم يهدف لمصلحة الطبقة المتوسطة والفئات المستحقة.