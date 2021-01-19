صور.. وزير الرى يبحث الاستعدادات لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه والذى عقد بتقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة الدكتور عبد القوى خليفة رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، لمناقشة الترتيبات اللازمة لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر 2021.





وقال الدكتور عبد العاطى فى بيان اليوم إنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية - التحديات والفرص"، موضحا أنه تم اختيار موضوع السكان لأول مرة فى المؤتمرات والأحداث العالمية المتعلقة بالمياه لما له من تأثير مباشر على قطاع المياه نتيجة الضغط الشديد على الطلب لسد احتياجات السكان من مياه الشرب ومياه الرى ولتوفير الغذاء، وكذلك تنفيذ أنشطة اقتصادية تستوعب الزيادة المضطردة فى السكان وتوفير فرص عمل لها، وربط تأثير تلك الزيادة السكانية والأنشطة المرتبطة بها بالتغيرات المناخية، وزيادة الانبعاثات التى تزيد من حدة تلك التغيرات.



وتم خلال الاجتماع استعراض مهام اللجنة العلمية وأهم المحاور والمسابقات العلمية، وجدير بالذكر أن اللجنة العلمية تضم فى عضويتها 20 أستاذا من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات التنفيذية يمثلون كافة التخصصات ذات العلاقة بتخطيط وإدارة الموارد المائية.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعى بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، ويأتى هذا الحدث السنوى الهام فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.



كما أكد الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على عقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوى منذ عام 2018، حيث تم تنظيم أسبوع القاهرة الثالث للمياه خلال شهر أكتوبر الماضي، على الرغم من توقف انعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظراً لجائحة فيروس كورونا، إذ تم عقد جلسات أسبوع القاهرة الثالث للمياه بتواجد فعلى خلال يومى الافتتاح والختام مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعقد باقى جلسات الأسبوع افتراضيا، مؤكدا أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح واحدا من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمى والدولى.



وأوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس اللجنة التنظيمية أن فاعليات الأسبوع متعددة وتشتمل على المؤتمر العلمى، وكذلك اجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية، بمشاركة شركاء التنمية، كما يسعى بنك التنمية الإفريقى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى لتنظيم عدد من الأنشطة على الصعيد الاقليمى بالقاره الإفريقية، بالإضافة للتنسيق مع كل من منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة الأغذية والزراعة لتنظيم جلسات فنية متخصصة فى التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.