مع قرب افتتاحه.. الآثار تهدى الاتصالات مركبة أثرية لعرضها فى متحف البريد

جدة - نرمين السيد - أهدت وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركبة أثرية لنقل المواد البريدية موديل عام 1870 والتى كانت ضمن مقتنيات متحف المركبات الملكية لتنضم إلى مقتنيات متحف البريد المصري على سبيل الإعارة، وذلك بمناسبة قرب افتتاح متحف البريد المصري بعد تطويره.





ووجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشكر إلى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لهذا الإهداء لمتحف البريد المصرى والذى يضم العديد من الكنوز والمقتنيات النادرة التى تبرز تطور دور البريد وخدماته، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير وسائل عرض المقتنيات وتقديمها بمظهر حضارى يعكس عراقة مؤسسة البريد المصرى ويمزج بين الأصالة والمعاصرة.



وكان قد تم الاتفاق على هذا الإهداء خلال الزيارة التفقدية التى قام بها الوزيران الشهر الماضى للمتحف.

جدير بالذكر أن سيارة نقل المواد البريدية الآثرية، شاسية رقم 182/2، كانت من ضمن العربات التي يتم استخدامها فى استقبال البريد من محطات القطار ونقلها للمدن الصغيرة.

وقد كانت مثل هذه العربات متواجدة فى إنجلترا فى عام 1880، إذ كانت مخصصة لنقل الأمتعة والبريد الخاص بالملك فى القرن العشرين، وهى على شكل صندوق كبير مصنوع من الخشب، مغلق له باب خلفى وضلفتين وكرسى أمامى مرتفع للسائق مصنوع من الخشب.