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ووجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشكر إلى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لهذا الإهداء لمتحف البريد المصرى والذى يضم العديد من الكنوز والمقتنيات النادرة التى تبرز تطور دور البريد وخدماته، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير وسائل عرض المقتنيات وتقديمها بمظهر حضارى يعكس عراقة مؤسسة البريد المصرى ويمزج بين الأصالة والمعاصرة.
وكان قد تم الاتفاق على هذا الإهداء خلال الزيارة التفقدية التى قام بها الوزيران الشهر الماضى للمتحف.
جدير بالذكر أن سيارة نقل المواد البريدية الآثرية، شاسية رقم 182/2، كانت من ضمن العربات التي يتم استخدامها فى استقبال البريد من محطات القطار ونقلها للمدن الصغيرة.
وقد كانت مثل هذه العربات متواجدة فى إنجلترا فى عام 1880، إذ كانت مخصصة لنقل الأمتعة والبريد الخاص بالملك فى القرن العشرين، وهى على شكل صندوق كبير مصنوع من الخشب، مغلق له باب خلفى وضلفتين وكرسى أمامى مرتفع للسائق مصنوع من الخشب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع قرب افتتاحه.. الآثار تهدى الاتصالات مركبة أثرية لعرضها فى متحف البريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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