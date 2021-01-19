الأوقاف تعيد فتح 11 مسجدا بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أوقاف القليوبية فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المساجد التى شملها قرار إعادة الفتح هى على النحو التالى: 1 - مسجد عباد الرحمن – المنشية شبرا الخيمة. 2 - مسجد السلام - مدينة شبين القناطر شرق. 3 - مسجد الرحمن الرحيم – الطريق السريع قها. 4 - مسجد ابو بكر الصديق – الناصرية قها. 5 - مسجد النور – كفر الجزار بنها. 6 - مسجد الخلفاء - دملو بنها أول. 7 - مسجد ابو بكر الصديق – ميت راضى بنها أول. 8 - مسجد الرحمن الشرقى - كفر مويس بنها ثان. 9 - مسجد النور والرحمة – ساحل دجوى بنها أول. 10 - مسجد الروح الأمين – ساحل دجوى بنها أول. 11- مسجد السلام – ميت الحوفيين بنها أول. وأفادت المديرية بأنه تم غلق هذه المساجد لعدم التزام المصليين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بتاريخ 29 ديسمبر 2020م كما أفادت المديرية أنه تقدم عدد من رواد هذه المساجد بتعهدات وإقرارات بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم مخالفتها مرة أخرى.

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