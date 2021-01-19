حنفى جبالى: المرحلة المقبلة تشهد تنسيقا كاملا بين مجلسى الشيوخ والنواب

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمرافقه المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبى فوزى وكيلى مجلس الشيوخ، بحضور المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين وكيلى مجلس النواب، كما حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ.





وقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التهنئة باسمه واسم نواب مجلس الشيوخ إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لفوزه برئاسة مجلس النواب، متمنيا التوفيق والسداد فى مهام عمله وفقا للدستور والقانون، مؤكدا رغبة مجلس الشيوخ الصادقة فى دعم مجلس النواب فى أداء تلك الرسالة فى إطار من التعاون والتكامل لإنجاز المهام البرلمانية الموكلة للمجلسين. ومن جانبه، أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن تقديره واعتزازه بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وسعادته بالتهنئة الغالية، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا كاملا بين مجلسى النواب والشيوخ وفقا للضوابط المنصوص عليها فى الدستور، على النحو الذى يحقق مصلحة الدولة المصرية فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى. ومن المقرر أن يستمع مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس لبيان وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

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