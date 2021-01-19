نقابة الصحفيين : مد فترة سداد اشتراكات صندوق التكافل

قرر مجلس إدارة صندوق التكافل برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين رئيس مجلس إدارة الصندوق مد فترة إعفاء أعضاء الصندوق المتأخرين عن سداد الإشتراكات والقروض من غرامة التأخير ورسم إعادة القيد حتى آخر شهر مارس ۲۰۲۱. وتهيب النقابة الزملاء المتأخرين عن سداد الاشتراكات سرعة مراجعة إدارة الصندوق ،وتسديد الاشتراكات مشيرة إلى أن اخر موعد نهاية شهر مارس ٢٠٢١ .

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