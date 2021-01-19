موعد مباراة الزمالك اليوم

يدخل فريق الزمالك اليوم الثلاثاء مباراته أمام فريق الجونة على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز في لقاء من المتوقع أن يشهد مباراة مثيرة نظراً للانطلاقة المميزة للفريقين هذا الموسم. متى سيلعب الزمالك وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم .

ويسعي فريق الزمالك لحصد الثلاث نقاط اليوم لإستمراراه في نغمة الانتصارات بعد تألق في آخر مواجهاته ،حيث يرغب في الفوز اليوم والتربع علي صدارة الدوري بعد تعادل النادي الأهلي في مباراته السابقة امام فريق البنك الأهلي والتي انتهت بنتيجة سلبية. وعلى الناحية الأخرى تألق فريق الجونة في مواجهاته الأخيرة المميزة بالموسم الحالي بعد مرور 7 جولات لم يتعرض لأى خسارة. وكانت أخر نتائجة القوية تحقيق الفوز ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري ويمتلك في رصيدة 16نقطة من أصل6مباريات خاضها الفريق،بينما فريق الجونة يحتل المركزالثالث في ترتيب الدوري برصيد 15نقطة من أصل 7مباريات خاضها الفريق.