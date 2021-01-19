موعد مباراة الزمالك اليوم

متى سيلعب الزمالكوتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم .
وعلى الناحية الأخرى تألق فريق الجونة في مواجهاته الأخيرة المميزة بالموسم الحالي بعد مرور 7 جولات لم يتعرض لأى خسارة.
وكانت أخر نتائجة القوية تحقيق الفوز ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة.
ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري ويمتلك في رصيدة 16نقطة من أصل6مباريات خاضها الفريق،بينما فريق الجونة يحتل المركزالثالث في ترتيب الدوري برصيد 15نقطة من أصل 7مباريات خاضها الفريق.
إدارة الزمالك تعلق على تقاضي فرجاني ساسي 50 مليون في السنةبينما كانت آخر مواجهات فريق الجونة كان امام فريق الاتحاد السكندري والتي انتهت بنتيجة 2/0، وشهدت المباراة تألق لاعبو الجونة اثناء اللقاء.
ويرغب مدرب فريق الزمالك "باتشيكو"في استعادة تركيز لاعبي الفريق فرجاني ساسي ومصطفي محمد بعد اهتزاز وتشتيت تفكيرهم في الفترة الأخيرة وذلك بعد رغبة اللاعبين الرحيل من جدران النادي وخوض رحلة احترافية جديدة في مكان مختلف، ولكن فشل انتقال اي منهم الي أي نادي أخر .
ويرغب في الأعتماد عليهم في المواجهات المقبلة خاصتاً يأمل الفريق وجماهير الفارس الأبيض في حصد بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم تعويضاً عن النسخة الماضية والتي حصل علي البطولة نظيرة الأهلي وهو النادي الوحيد الأكثر تتوجاً ببطولة الدوري الممتاز برصيد 42 دوري ،بينما الزمالك يمتلك 12 دوري مصري فقط ويأمل هذا الموسم إسعاد جماهيرة بعد خسارته بطولة افريقيا و بطولة كأس مصر الذي حصدهم المارد الأحمر .
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