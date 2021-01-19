رئيس مجلس النواب يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمكتبه صباح اليوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمرافقه المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ واالنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، و النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، كما حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ.
للتقصير في تنفيذ برنامج الحكومة... البرلمان يستدعي رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي
قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التهنئة باسمه واسم نواب مجلس الشيوخ للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لفوزه برئاسة مجلس النواب متمنياً لسيادته التوفيق والسداد فى مهام عمله وفقاً للدستور والقانون، مؤكداً رغبة مجلس الشيوخ الصادقة فى دعم مجلس النواب فى أداء تلك الرسالة فى إطار من التعاون والتكامل لإنجاز المهام البرلمانية الموكلة للمجلسين.
ومن جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن تقديره واعتزازه بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وسعادته بالتهنئة الغالية، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقاً كاملاً بين مجلسي النواب والشيوخ وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى الدستور، على النحو الذي يحقق مصلحة الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر أن يستمع مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لبيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. كما يستمع لبيان وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جبالي يستقبل رئيس الشيوخ ويؤكد: المرحلة القادمة ستشهد تنسيقاً كاملاً بين غرفتي البرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.