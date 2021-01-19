للاستماع لبيان وزيري التعليم العالي والإعلام...انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لثاني أيام الاستدعاء الحكومي

انطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، للاستماع لبيان وزيرى التعليم العالى، والدولة للإعلام، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، أمس إلقاء رئيس مجلس الوزراء، بيان عن إنجازات الحكومة، كما ألقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بيانا عن اداء وزارته، وأيضا القى الدكتور على مصيلحى وزير التموين بيانا عن اداء وزارته.

الجلسة العامة للبرلمان للاستماع لبيان وزيري التعليم العالي والإعلام

وووافق المجلس على إحالة بيان وزير التموين الذي ألقاه أمام المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة الشئون الاقتصادية للتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير.

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جاء ذلك بعد انتهاء المجلس من مناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، كما طالب رئيس المجلس، اللجان بتجهيز تقرير لعرضه على المجلس. وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أن أى ملفات فساد بوزارة التموين لابد ان تصل للنيابة العامة، قائلا: في ظل وجود فساد لايكون هناك محلا لحديث الوزير أو أى أى أحد بخلاف النيابة. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم، للرد على تعقيب النواب على بيانه اليوم بالمجلس، والتى كان منها كلمة النائب عاطف ناصر حول امتلاكه مستندات تثبت اهدار مال عام وفساد بوزارة التموين. وأضاف مصيلحى، أن الجريمة ستظل موجودة الى يوم القيامة، موجها حديثه للنواب، نريد ان نعمل مع بعض وليس لنا صالح الا المواطن ، واى نائب متأثر بالفساد ويريد أن يبلغنى فسوف ارفع له القبعة وان حال ذهابه للنيابة سوف اساعده.