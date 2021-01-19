رئيس النواب يوجه انتقادات لبيانات الأعضاء العاجلة وتجاوز مدة حديث الكلمات

كشف المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى 100 بيان عاجل، موضحا أن هذه البيانات تحتاج لإذن خاص من رئيس المجلس وفقا لضروريات معينة وأهمها صفة العجلة في موضوع البيان العاجل.

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أنه سيقوم بمراجعة كل الطلبات لتحديد ما تنطبق عليه صفة العجلة، موضحا أن بعض طلبات البيانات العاجلة لا ترقى إلى هذا الوصف.

الجلسة العامة للبرلمان للاستماع لبيان التعليم العال

وأكد أنه تلقى 96 طلبا من النواب للحديث والتعليق على بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك 81 طلبا آخرا للتعليق على بيان وزير الدولة للإعلام في الجلسة المقرر لهما الحضور في جلسة اليوم.

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وأشار إلى أن هناك سلطة مطلقة لرئيس المجلس في إقفال باب المناقشة، موضحا أن سلطاته التقديرية في إدارة المناقشات حسبما يتطلبه الصالح العام مع مراعاة التنوع حتى تكون فرصة للجميع للمشاركة في أعمال الجلسة.

وأكد حنفي جبالي، أنه حدث استياء من بعض الأعضاء تجاه من تجاوزا المدة المحددة لكل عضو، قائلا: لذا على الجميع الدخول في الموضوع مباشرة دون مقدمات أو تهنئة أو الدخول في غير موضوع النقاش.