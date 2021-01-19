برلمانى يطالب بسرعة إقرار لائحة الشيوخ للمشاركة فى مناقشة برنامج الحكومة

جدة - نرمين السيد - وقال سامى، فى بيان له اليوم الثلاثاء، "المادة 248 و249 من الدستور تضمنت اختصاصات واضحة وصريحة بشأن اختصاصات الغرفة التشريعية الثانية، ومنها رأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادى، إلى جانب رأيه فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب".

وتابع: "مع عرض برنامج الحكومة على البرلمان كان لزامًا أن يتم مناقشته بمجلس الشيوخ، وذلك للوقوف على ما جاء بالبرنامج من تفاصيل والتزامات وتعهدات تصب فى صالح الشعب المصرى واقتراح آلية لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات على الأرض".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الغرفة التشريعية الثانية من ضمن اختصاصاتها أيضًا أخذ رأيها فيما يتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية، ولعل برنامج الحكومة من أهم الموضوعات التى تستوجب دراسة وافية مستفيضة ومناقشتها بالتفصيل، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ به عناصر وكوادر ذات باع كبير فى العمل السياسى والبرلمانى والحزبى وأساتذة جامعات أصحاب خبرة، بهم تكتمل الدراسة والرؤية والاقتراحات بأعضاء المجلسين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة ودراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب على عدة جلسات يستوجب سرعة إصدار لائحة الشيوخ لبدء أعمال المجلس وممارسة المهام المنوط بها والاختصاصات التى منحها إياه الدستور والقانون، وحتى تكتمل الغرفة التشريعية.