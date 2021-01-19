رئيس الشيوخ يستقبل أمين الجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ صباح اليوم الثلاثاء، أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذى حرص على تقدم التهنئة بمناسبة تقلد "عبد الرازق" رئاسة الغرفة التشريعية الثانية، وذلك فى وجود وكيلى المجلس المستشار بهاء أبو شقة، والنائة فيبى فوزى، فضلا عن أمين عام المجلس المستشار محمود عتمان.





وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الفترة المقبلة تشهد كثيرا من أوجه بين التعاون بين مجلس الشيوخ وجامعة الدول العربية، لاسيما فى وجود قامة مثل السفير أحمد أبو الغيط، التى نرجو لها التوفيق.

وأضاف عبد الرازق، أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات أوسع فى مجال التلاقى العربى والزخم العربى وعودة قوته لسابق عهدها.

وهنأ السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية، مؤكدا أن مجلس الشيوخ لو قيمة كبيرة، والتعاون قائم لاسيما فى ظل البرلمان العربى.

يذكر أن مجلس الشيوخ، عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول بعد انتخابه، تنفيذا للتعديلات الدستورية التى أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

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