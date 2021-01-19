عدد الجامعات وصل إلى 27.. وزير التعليم العالى يكشف إنجازات الوزارة للنواب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة وزير التعليم العالى والبحث العلمى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى.

وقال خالد عبد الغفار: "قطعنا أشواطا طويلة فى مشوار التطوير والتحديث والبنية التحتية للمنظومة التعليمية"، موجها التحية للجنة التعليم والبحث العلمى فى الفصل التشريعى الأول، الذين ساهموا فى عدة تشريعات هيأت البيئة المناسبة للعمل وكانوا خير عون فى متابعة العمل.

وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى: "نتطلع للعمل مع اللجنة الحالية لتحقيق مزيدا من الإنجازات فى ملف التعليم العالى والبحث العلمى".

وأشار إلى أن الموازنة العامة للتعليم العالى بلغت 65 مليار جنيه بدلا من 35.5 مليار فى 2018، مشيرا إلى أن عدد الجامعات وصل إلى 27 جامعة بعدما كانت 24 جامعة، مؤكدا أن عدد الكليات وصلت إلى 460 كلية بعدما كانت 449 فى 2018، مشيرا إلى أن الكليات الحاصلة على الاعتماد وصلت إلى 168 بعدما كانت 98.

وفيما يتعلق بالبرامج الجديدة وصلت إلى 188 بعدما كانت 171 فى 2018، فيما وصلت المستشفيات الجامعية إلى 115 مستشفى بعدما كانت 106 مستشفى فقط.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وصول الجامعات الأهلية والخاصة إلى 36 جامعة، بعدما كانت 26 فقط، ووصل عدد الكليات بها إلى 260 كلية بعدما كانت 162، فضلا عن الوصول إلى وجود 3 جامعات تكنولوجية.

وبخصوص المعاهد الخاصة، أكد وزير التعليم العالى أنها وصلت إلى 172 معهدا بعدما كانت 160 فقط فى 2018، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء أيضا من 3 جامعات أهلية دولية جديدة، وستصبح 4 جامعات فى 2020 - 2021، لافتا إلى أنه تم أيضا زيادة فروع الجامعات الدولية فى مصر إلى 4 جامعات.

وحول عدد طلاب الجامعات، أكد الوزير إلى أنه وصل إلى 3 ملايين طالب، مقارنة بـ 2.6 مليون طالب فى 2018، ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 26 ألف مقارنة بـ 22 ألف فى 2018.

ووصل عدد المبعوثين للخارج إلى 1.150 مقارنة بـ 600 فى 2018، بينما وصل عدد الطلاب الوافدين إلى 82 ألف طالب وافد.

وحول الأبحاث، أكد الوزير أنها وصلت إلى 32 ألف بحث منشورين فى المجلات والدوريات العلمية، معلنا الانتهاء من الانتهاء من 15 مشروعا قوميا بتكلفة 49 مليار جنيه.

وأعلن خالد عبد الغفار، أنه جار العمل على الانتهاء من 35 مشروعا قوميا من 15 جامعة أهلية، و6 جامعات تكنولوجية، ومستشفيات جامعية باستثمارات 56 مليار.

ولفت وزير التعليم العالى إلى أنه بالنسبة للجامعات الحكومية وصلت المشروعات إلى 408 مشروعات، تم الانتهاء من 100 منها، فضلا عن الاستثمارات غير المباشرة.