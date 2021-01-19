بعد تلقيه 100 بيان عاجل.. رئيس مجلس النواب: لدى سلطة لغلق باب المناقشة

جدة - نرمين السيد - وأشار جبالى، فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أنه سيقوم بمراجعة كل الطلبات لتحديد ما تنطبق عليه صفة العجلة، لأن بعض طلبات البيانات العاجلة لا ترقى إلى هذا الوصف، موضحًا أنه تلقى 96 طلبًا من النواب للحديث والتعليق على بيان وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى الجلسة المقرر لها اليوم.

وأشار إلى أن هناك سلطة مطلقة لرئيس المجلس فى إقفال باب المناقشة، وأن سلطاته التقديرية فى إدارة المناقشات حسبما يتطلبه الصالح العام مع مراعاة التنوع حتى تكون فرصة للجميع للمشاركة فى أعمال الجلسة.

وأكد حنفى جبالى أنه حدث استياء من بعض الأعضاء تجاه من تجاوزا المدة المحددة لكل عضو، قائلا: "لذا على الجميع الدخول فى الموضوع مباشرة دون مقدمات أو تهنئة أو الدخول فى غير موضوع النقاش".