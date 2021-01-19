إطلاق اسم منسى على ثالث دفعة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب اسم الشهيد أحمد منسى على الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وقالت الأكاديمية في بيان لها عبر صفحتها :"ان شباب الأكاديمية لا ينسون فضل الشهداء مؤكدة أنه بعد 11 ساعة من المراحل المختلفة للانتخابات كمحاكاة جريئة للواقع السياسي فى مصر لاختيار اسم الدفعة من بين 150 اسم مرشح تم اختيار اسم الشهيد العقيد أحمد منسي كاسم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وفاءً وعرفانًا ودعمًا للشهداء وأسرهم، الذين لا ننسى فضلهم جميعًا".

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 434 لسنة 2017، بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتى تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكل قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 255 لسنة 2018، الخاص باستبدال نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2017 المتعلق بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بالنص الآتى: يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلًا عن رئاسة الجمهورية، ممثلًا عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ممثلًا عن المجلس الأعلى للجامعات، 5 من ذوى الخبرة فى مجالات اختصاص الاكاديمية.