رئيسا”الشيوخ” و”النواب” يؤكدان على التكامل والتنسيق الكامل بين غرفتي البرلمان لتحقيق مصلحة...

قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ التهنئة باسمه واسم نواب المجلس للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لفوزه برئاسة المجلس، متمنياً له التوفيق والسداد فى مهام عمله وفقاً للدستور والقانون.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمكتبه صباح اليوم/الثلاثاء/المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، يرافقه المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة فيبي فوزي وكيلا مجلس الشيوخ، بحضور وكيلي مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ.

وأفاد بيان لمجلس النواب بأن عبد الرازق أكد رغبة مجلس الشيوخ الصادقة في دعم مجلس النواب فى أداء رسالته فى إطار من التعاون والتكامل لإنجاز المهام البرلمانية الموكل للمجلسين.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب - بحسب البيان- عن تقديره واعتزازه بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وسعادته بالتهنئة الغالية، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقاً كاملاً بين مجلسي النواب والشيوخ، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في الدستور، على النحو الذي يحقق مصلحة الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يستمع مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، لبيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما يستمع لبيان وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.