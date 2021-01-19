القوى العاملة: تعيين 1783 شابًا واستخراج 1567 رخصة مزاولة حرفة وشهادة قياس مهارة بالغربية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية، بتعيين 1783 شابًا، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 39 من ذوي القدرات الخاصة ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 4606 شابًا ، كما تم توفير 375 فرصة عمل.

وقال الوزير إن المديرية قامت باستخراج 1567 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 33 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاقهم بمنشآت القطاع الخاص .

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال ديسمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 840 منشآت ( دوري - حملات) ، وإعادة التفتيش على 689 منشأة أخري ، وتلقي 4 شكاوي من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، تم بحث 3 شكاوي منها ، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث ، فضلًا عن بحث 8 شكاوى أخري قدمت ورقيًا.

وأشار مدير المديرية إلي أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا ، قامت المديرية بصرف منحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه ، ومنحة مولود بمبلغ 2000 جنيه أخري ، وسداد مصروفات علاجية لـ 5 عمال بمبلغ 970 جنيه ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 5 آلاف و 970 جنيها لـ 7 عمال من المسجلين بالوحدة.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 690 منشأة وإعادة التفتيش على 646 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 159 محضرًا للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 771 منشأة لإزالة المخالفات ، وبحث 55 شكوى في نفس المجال ، كما تم التفتيش على 540 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) .