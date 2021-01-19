الأقصر وبرج العرب ينضمان للمطارات المصرية الحاصلة على الاعتماد الصحي

وقال إن المطارات المصرية والعاملين بها على قدر المسئولية للتعامل مع الجائحة التي أصبحت واقعا نعيش فيه، وأضاف أن مطار القاهرة من المقرر أن ينضم قريبا للمطارات المعتمدة صحيًا.
جدير بالذكر أن برنامج الاعتماد الصحي الذي يقدمه المجلس الأفريقي للمطارات ACI يمكن المطارات من التحقق من صحة التدابير الخاصة بها في جميع أنحاء مرافقها وعملياتها ويعمل على طمأنة المسافرين باستخدام مرافق المطار، كما يعزز الاعتراف بالتميز المهني في الحفاظ على مرافق صحية آمنة وفق توجيهات منظمة الطيران المدني ICAO ومنظمة الصحة العالمية WHO.
ويعتمد الاعتماد على إرشادات من وثيقة ICAO CART Take-Off وACI Recovery and Restart Best Practices التي تكمل نهج CART، وهي تتماشى مع توصيات CAPSCA للدول، مع اتباع نهج مركزي للمطار لتلبية المتطلبات المشتركة.
ويشمل الموضوعات التي يجب تنفيذها للحصول على هذا الاعتماد؛ التنظيف والتطهير، والتباعد الصحي، وحماية الموظفين، وتطهير أماكن التواصل مع الركاب ومرافق الركاب بما في ذلك الوصول إلى المحطة، ومناطق تسجيل الوصول، والفحص الأمني ، وبوابات الصعود إلى الطائرة، والصالات، والأسواق الحرة، والأغذية والمشروبات، ومعدات البوابة مثل جسور الصعود إلى الطائرة، والسلالم المتحركة والمصاعد، ومناطق ومرافق مراقبة الحدود (بالتعاون مع السلطات)، ومنطقة استلام الأمتعة ومخرج الوصول.
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