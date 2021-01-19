وكيل النواب: البحث العلمى أمن قومى ونحتاج خطة للارتقاء به

وأشار النائب فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، فى حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، اليوم الثلاثاء، إلى أن أرقام براءات الاختراع "متواضعة".
وأكد أبو العينين، أن منظومة الجامعات وما تقدمه من تشجديع للمبدعين لابد وأن تأخذ بصورة أفضل، مطالبا بضرورة أن يكون هناك مراكز بحثية متخصصة فى الجاماعات للمبدعين "حتى لا يذهبوا للخارج".
وتسائل وكيل مجلس النواب: هل هناك منظومة داخل الجامعات لأن يكون لها دور فى المشروعات حتى يكون لها دخل؟، مشيرا إلى أن وجود ربط بين الجامعات والمشروعات فى كل المجالات يكون له مردود إيجابى فى زيادة الموارد.
وأشار أبو العينين، إلى أن جامعة الملك سلمان، بها طريقة حديثة فى اختيار المتقدمين إليها، وفق لاختبارات قدرات وهى طريقة حديثة، متسائلا: هل سيكون للجامعات الحكومية حظ فى هذا النظام؟
وشدد وكيل البرلمان، على أهمية ربط البحث العلمى بالبيئة والمجتمع والمجتمع، مطالبا فى الوقت ذاته بأهمية العمل على زيادة المكافآت بالنسبة للمبدعين فى الجامعات.
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